Technisches Problem Frachtflugzeug kreist stundenlang über Börde und Altmark

Hauptinhalt

Ein Flugzeug, das stundenlang über der Börde und der Altmark gekreist ist, hat am Dienstagabend für Aufsehen bei vielen Menschen gesorgt: In Facebook-Gruppen tauschten sie sich aus über den Flieger, der mehrere Schleifen über Sachsen-Anhalt flog – um dann wieder am Flughafen Leipzig/Halle zu landen. Was darüber bislang bekannt ist.