Angesichts fehlender Vergleichswerte nach dem Motto: "Wie viel Kerosin in der Luft ist nicht mehr tolerierbar?", bezieht sich das Umweltbundesamt in seiner Bewertung solcher Ablässe auf die Konzentration vergleichbarer Schadstoffe in der Raumluft an Arbeitsplätzen. Dafür gibt es nämlich Grenzwerte. Und das, was theoretisch nach einem Ablass unten ankommen könnte, liegt von der Konzentration her deutlich unter dem, was deutschen Arbeitnehmern in den Werkhallen der Nation zugemutet wird.