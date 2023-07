Damit erreiche man 85 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, sagt Alexander Klay vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft: "Dabei sehen wir zwei unterschiedliche Entwicklungen. Das Angebot an Inlandsflügen wächst weiter konstant, nimmt in Summe aber etwas langsamer zu als Flüge etwa zu den beliebten Urlaubszielen in Südeuropa. Die erreichen in diesem Sommer fast schon wieder das Niveau von 2019 und auch Langstreckenflüge sind wieder sehr stark gefragt."