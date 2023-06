Flugverkehr Krostitz misst Lärm des Flughafens Leipzig/Halle genau nach

Flugzeuge sind laut. Aber wie laut genau? Dieser Frage wird nun in Krostitz nachgegangen. In der Gemeinde in Nordsachsen wurde die erste mobile Lärmmess-Station aufgebaut. Sie soll den vom Flughafen Leipzig/Halle verursachten Fluglärm mit Daten genau unterfüttern. In den vergangenen Monate hatte es in der Gemeinde immer wieder Ärger über die Geräuschkulisse gegeben.