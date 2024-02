Am Bahnhof in Wolmirstedt haben sich Fans der Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und FC St. Pauli am Sonnabend gegenseitig mit Flaschen beworfen. Das hat die Bundespolizei am Sonntag mitgeteilt. Die Fans waren demnach auf der Rückreise vom Zweitliga-Spiel in Magdeburg aneinander geraten. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Pfefferspray ein, um die Situation zu beruhigen. Über Verletzte war zunächst nicht bekannt. Der Zug mit den Fans aus Hamburg sei kurze Zeit später weitergefahren.