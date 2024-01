Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

In der Börde ist am Sonntagabend ein Güterzug entgleist. Wie die Deutsche Bahn MDR SACHSEN-ANHALT am Montag bestätigte, war der Zug bei Flechtingen aus den Schienen gesprungen. Die Ursache werde nun ermittelt und der Zug geborgen.