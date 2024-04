Im Landkreis Börde und im Jerichower Land ermittelt die Polizei wegen mehrerer Hakenkreuzschmiereien. In Burg wurden laut Polizei am Karfreitag zwei Kinder beobachtet, die auf dem sowjetischen Panzer im Goethepark herumkletterten. Kurz darauf habe der Innenraum des Panzers gebrannt und vor Ort sei ein mit Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz entdeckt worden. Auch auf einen Brückenpfeiler in Möser sprühten Unbekannte demnach das verbotene Symbol.