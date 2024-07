Der Feuchttücher-Hersteller Nice-Pak schließt sein Werk in Osterweddingen im Landkreis Börde. Das hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie bestätigt. Am Montag habe es erste Gespräche mit dem Betriebsrat gegeben. Weitere Angaben wollte die Gewerkschaft zunächst nicht machen.

In dem Werk werden Feuchttücher für Körperhygiene und Flächenreinigung produziert. Mehr als hundert Jobs sind von den Schließungsplänen betroffen. Wie amerikanische Medien bereits Ende Juni berichteten, hatte Firmenchef Gary Giles angekündigt, die Produktion künftig in den Werken in Flint und Wigan (Großbritannien) zu bündeln. In allen drei Werken arbeiteten nach Angaben des Unternehmens im Jahr 2024 mehr als 700 Beschäftigte.