Es ist Freitag, kurz vor sieben Uhr. Jens Ruhnke und Susanne Scharf sind auf dem Weg zu einem typischen ersten Einsatz des Tages. "Gerade in Niederndodeleben gibt es öfter mal Probleme mit den Elterntaxis", meint Scharf. Wenige Meter voneinander entfernt und in einer Sackgasse liegen die Grund- und die Sekundarschule des Ortes. Eltern haben sich hier schon mehrfach beschwert, die Straße sei kurz vor Schulbeginn zugeparkt, Autofahrer würden Radfahrer bedrängen und Kinder gefährden.

Jens Ruhnke ist in der Hohen Börde aufgewachsen und seit 1990 bei der Landespolizei. Seit zehn Jahren ist er der Regionalbereichsbeamte (RBB) in seiner Heimat. Susanne Scharf ist Magdeburgerin und seit 1995 Polizistin. Vor ihrem RBB-Job war sie im Lage- und Führungszentrum der Polizeiinspektion im Dienst. Kontrollen vor Schulen sind für beide absolute Routine.

Ruhnke dreht eine kurze Runde über den Pausenhof, grüßt Schüler und Lehrer, zeigt Präsenz. Susanne Scharf tauscht sich derweil mit besorgten Vätern aus. "Hier müsstet ihr viel öfter kontrollieren. Gestern sah es ganz anders aus", meint einer. An diesem Morgen klappt der Schulbeginn in Niederndodeleben reibungslos. Auch den Austausch mit den Jugendlichen schätzen Ruhnke und Scharf sehr. "Die bekommen häufigen Sachen mit, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und sie sollen auch wahrnehmen, dass man mit uns normal sprechen kann", meinen sie.

Als Regionalbereichsbeamte sind die beiden nicht diejenigen, die als erste bei Notrufen alarmiert werden. Ihre Hauptaufgabe ist Prävention, sich Zeit zu nehmen. Etwa in Schulen oder Seniorenheimen Aufklärungsarbeit leisten. Zudem sind sie, wie alle anderen RBBs in Sachsen-Anhalt, für die Bürger der Hohen Börde telefonisch, per Mail oder zu Sprechzeiten im Rathaus der Gemeinde persönlich ansprechbar.