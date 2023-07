Ermittlung per Rad E-Bikes für Polizei: Bilanz aus Osterweddingen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/punctum.Fotografie/Alexander Schmidt

Vielen Polizeiwachen in Sachsen-Anhalt stehen neben ihren Dienstwagen nun auch E-Bikes zur Verfügung. Die Fahrräder sollen in manchen Situationen Vorteile bieten, etwa in Parks oder Innenstädten für eine erleichterte Polizeipräsenz sorgen und mehr Bürgernähe erzeugen. Bei den Bürgerinnen und Bürgern ist der Nutzen der Fahrräder stark umstritten. Nach sechs Wochen im Einsatz zieht ein Polizist aus Osterweddingen nun Bilanz.