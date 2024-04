Zwei Lkw-Unfälle auf der A2 haben am Mittwochmorgen für kilometerlange Staus in Sachsen-Anhalt gesorgt. Ein Unfall hat sich am frühen Morgen in der neuen Baustelle auf der Autobahn zwischen Irxleben und Alleringersleben ereignet. Wie die Autobahnpolizei dem MDR mitteilte, waren in Fahrtrichtung Hannover zwei Lkws am Stauende kollidiert. Beide Fahrer seien leicht verletzt worden. Einer der beiden Lastwagen musste den Angaben zufolge abgeschleppt werden.