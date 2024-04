Beliebter Käse "Bördespeck" verschwindet aus dem Supermarkt

In Vahldorf endet mit der Betriebsschließung eine langjährige Tradition. Bereits 1879 war in dem kleinen Ort in der Magdeburger Börde eine Käserei gegründet worden. Aus dem Familienunternehmen wurde nach Gründung der DDR das volkseigene Käsewerk Vahldorf. Der VEB gehörte schon bald zu den größten Käsewerken der DDR.