In Wegeleben, Schwanebeck, Harsleben, Groß Quenstedt, Ditfurt, Hedersleben und der Gemeinde Selke-Aue finden die Europawahl sowie die Kreistagswahl wie geplant am 9. Juni 2024 statt. Auch die Bürgermeisterwahl in Schwanbeck werde an diesem Tag stattfinden, so Balcerowski.