Es sei aus seiner Sicht zu prüfen, inwieweit der Klinikbetreiber Ameos seinen vertraglichen Pflichten nachkomme. "Wenn die Verträge nicht eingehalten werden, mit dem Landkreis Halberstadt, Rechtsnachfolger Landkreis Harz, werden wir versuchen, das Klinikum zurückzubekommen, weil ich glaube, das gehört am Ende eigentlich alles in eine Hand, in die öffentliche Hand", so der Landrat.