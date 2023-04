In den Augen des kleinen Mädchens stehen noch immer die Tränen. In der Nase hat es zwei Schläuche, die es mit Sauerstoff versorgen. Der Blick der Kleinen ist fragend: "Wo bin ich hier?" Neben dem Bett stehen Überwachungsmonitore, die Puls und Herzschlag des Kindes anzeigen. Das Mädchen ist nicht älter als ein Jahr alt. Um es abzulenken, liest die Mutter aus einem Kinderbuch vor.

Aktuell sitzt das Mädchem munter auf ihrem Schoß im übergroßen Krankenbett. Einige Stunden zuvor sah das noch ganz anders aus, erinnert sich Mutter Stephanie Otto: "Sie hatte eine Erkältung und innerhalb von ein, zwei Stunden ist die Erkältung so schlimm geworden, dass sie gräulich angelaufen ist und Atemnot entwickelt hat." Stephanie Otto und ihre Tochter werden von den Kinderkrankenschwestern versorgt. Bildrechte: MDR/MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Viel zu lange Wege in die Kinderkliniken

Otto fackelte nicht lange und fuhr sofort aus Hecklingen im Salzlandkreis in die nächste Kinderklinik. Die ist allerdings das Klinikum für Kinder- und Jugendmedizin Magdeburg. Die Fahrzeit bis dahin beträgt fast eine Stunde mit dem Auto. Laut Otto ist der Fahrtweg in einer solchen Notsituation viel zu lang: "Also die Fahrt war nicht schön und wir hatten keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzufahren. Magdeburg ist die nächste Anlaufstation für uns gewesen."

Das Klinikum Magdeburg war für Stephanie Otto und ihre Tochter die nächstgelegene Anlaufstelle. Bildrechte: dpa Das Problem mit den langen Fahrzeiten könnte sich sogar noch verschlimmern. In den letzten Jahren haben immer mehr Kinderkliniken ihre Tore schließen müssen. Schönebeck, Gardelegen – und ab Mai auch Zeitz – haben keine Kinderkliniken mehr. Somit werden die Fahrzeiten zwischen Stadt und Kinderkliniken immer länger.

Dieses Problem wurde im März 2023 in den Landtag getragen. Linken-Politikerin Nicole Anger sieht die Versorgung im Land als unzureichend an und kritisiert vor allem die langen Fahrzeiten. Sie sagte im Landtag: "Eltern fahren in Gardelegen 45 Minuten bis zur nächsten Kindermedizin. Genau diese Situation wird in Kürze auch in Zeitz eintreten. Bis Naumburg sind es mindestens 45 Minuten Fahrtzeit."

Weitere Schließungen sind abzusehen

Laut Matthias Heiduk, Chefarzt im Bereich Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Magdeburg, gibt es vor allem im Norden Sachsen-Anhalts immer weniger Standorte. Auch er sieht das Problem mit den langen Fahrzeiten: "Ein kritischer Punkt ist sicher auch die pädiatrische Notfallversorgung, die dann auch mit weiteren Anfahrzeiten verbunden ist", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT.

Das heißt in den nächsten zehn bis 20 Jahren wird ein nicht unwesentlicher Teil in den Ruhestand gehen, und es ist höchste Eisenbahn, dass wir da auch noch mehr ausbilden. Matthias Heiduk Chefarzt im Bereich Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Magdeburg

Laut Matthias Heiduk ist abzusehen, dass noch mehr Kinderkliniken in Sachsen-Anhalt schließen werden. Bildrechte: MDR/Engin Haupt Aus Sicht von Heiduk ist es durchaus absehbar, dass in näherer Zukunft sogar weitere Kinderkliniken schließen werden. Das hänge mit der Finanzierung und dem bestehenden Personalmangel zusammen. "Natürlich hat, wie die gesamte Medizin, auch die Kindermedizin unter Personalkräftemangel zu leiden. Es ist eben nicht leicht, einen Arzt in eine ländliche Region zu holen. Die jungen Leute bleiben heute lieber in den Städten – genauso das Pflegepersonal", sagt Heiduk.