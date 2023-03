Am Leipziger Klinikum St. Georg leitet Prof. Uwe Köhler als Chefarzt die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Auf seiner Station kommen pro Jahr mehr als 1.700 Babys zur Welt. Köhler ist gleichzeitig Vizepräsident der Landesärztekammer Sachsen. Seiner Ansicht nach wird es für Geburtskliniken in den ländlichen Regionen immer schwieriger zu überleben: "Zum einen ist es so, dass die Geburten in Deutschland zurückgegangen sind. Gerade in den letzten Jahren, vor allem auch im ländlichen Bereich durch den Wegzug junger Leute – das ist ein generelles Problem. Und der zweite Punkt ist, dass wir gerade auch in der Geburtshilfe einen erheblichen Fachkräftemangel haben. Es fehlt an Hebammen und entsprechend qualifizierten Ärztinnen und Ärzten."