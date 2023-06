Er ist steil, er ist felsig und an einigen Stellen sehr morastig. Der Eckerlochstieg zum Brocken ist ein besonderer Wanderweg: naturnah, urig – und sehr beliebt. Genau darunter jedoch hat der Weg in den vergangenen Jahren gelitten. Hunderttausende Wanderer haben ihn sozusagen Krume für Krume abgetreten. Deswegen wird der Weg derzeit aufwändig saniert.

Die Folge: Bei starkem Regen wird der Eckerlochstieg zu einem Gebirgsbach. Zurück bleiben Schlamm- und Wasserlöcher, morastige Stellen. Die wiederum werden von den Wanderern umgangen. So entstehen Trampelpfade, mitten in der Kernzone des Nationalparks, wo das Verlassen der Wege eigentlich verboten ist.

Mit den Arbeiten soll das nun geändert werden. Umgefallene Bäume wurden bereits an die Seiten gerückt. An einigen Stellen säumen Wurzelteller den Weg. Sie müssen somit nicht mehr umgangen werden. Gleichzeitig werden damit die neuen Trampelpfade versperrt.

Der Wanderweg Eckerlochstieg im Harz ist sehr beliebt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Vor allem aber werden derzeit an besonders morastigen Stellen Bohlenstege neu angelegt und vorhandene erneuert. Sie bestehen aus Harzer Lärchenholz. Das ist besonders haltbar. Der Bau der Stege ist eine mühsame Arbeit. Die Pfähle müssen durch bis zu eineinhalb Meter dicke Morastschichten getrieben werden. Das geht in dem unwegsamen Gebiet nur per Hand, in diesem Fall mit einem riesigen Hammer.