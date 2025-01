Trotz eines finanziellen Minus von mehr als 21 Millionen Euro im vergangenen Jahr im Harz hält Landrat Thomas Balcerowski (CDU) am Kauf des Brocken-Plateaus fest. Das sagte Balcerowski im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Balcerowski hat nach eigenen Angaben viel Zuspruch von Bürgern bekommen, die ebenfalls der Meinung seien, dass der Gipfel des Brockens in öffentliche Hand gehöre .

Dort sei es, so Balcerowski, wie bei einem öffentlichen Gebäude. Es müsse investiert werden. Er sagte weiter: "Das wollen wir tun, damit wir auch ein attraktives Ziel haben, um die HSB zu stützen. Damit wir nicht von einem Notfall in den nächsten kommen", so Balcerowski weiter.