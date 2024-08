Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben groß gefeiert. Ihrer Einladung zum Bahnhofsfest anlässlich des 125. Geburtstages von Harzquerbahn und Brockenbahn in Wernigerode (Landkreis Harz) seien am Wochenende mehrere Tausend Gäste gefolgt, sagte Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen der Deutschen Presse-Agentur. Allein die Abendveranstaltung am Samstag mit Musik, Lasershow und Feuerwerk zog geschätzt rund 3.000 Menschen an, wie es hieß. "Wir hatten zwei Tage beste Volksfeststimmung. Alles ist reibungslos abgelaufen und wir sind glücklich", erklärte Bahnsen.