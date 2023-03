Ab dem 1. April gilt für die Harzer Schmalspurbahnen der Sommerfahrplan . Das bedeutet, die Brockenbahn fährt unter der Woche mindestens zehnmal am Tag von Wernigerode beziehungsweise Drei Annen Hohne auf den Gipfel – am Wochenende sogar 14 Mal.

Zum Osterwochenende fährt eine "Osterhasenfahrt" von Wernigerode nach Benneckenstein. Mit an Bord für die Kinder: der Osterhase. Los geht es in Wernigerode um 11:55 Uhr.

In der Harzer Western-Stadt hat die Sommersaison bereits am 24. März begonnen. Der Park hat täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, wer noch in den Saloon oder in die Dance Hall möchte, der kann das bis mindestens 23 tun. Täglich gibt es ab 11 Uhr ein stündlich wechselndes Showprogramm.