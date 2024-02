In Halberstadt im Landkreis Harz hat am Montag der Ausbau des Breiten Weges begonnen. Wie die Stadt mitteilte, werden Fußgänger wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Geschäfte sind demnach weiterhin erreichbar. Beim Parken gebe es Einschränkungen, allerdings würden Alternativen angeboten.