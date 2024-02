John-Cage-Orgel-Projekt Klangwechsel in Halberstadt: "Hektik" beim langsamsten Musikstück der Welt

04. Februar 2024, 14:25 Uhr

Am Montag findet in Halberstadt einer der seltenen Klangwechsel bei der Aufführung des längsten Musikstückes der Welt statt. Dieses trägt den Titel ORGAN²/ASLSP und ist von John Cage. Die Abkürzung steht für "As SLow aS Possible", also "so langsam wie möglich". In der Harzstadt sind das 639 Jahre Dauermusik, die Tag und Nacht erklingt.