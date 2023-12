Halberstadt: Toter bei Arbeitsunfall

Brand in Fachwerkhaus Handwerker stirbt bei Unfall in Halberstadt

01. Dezember 2023, 11:34 Uhr

In der Voigtei in Halberstadt ist am Donnerstagmorgen offenbar ein Heizgerät bei Arbeiten an einem Fachwerkhaus in Brand geraten. Eine Person kam ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Ermittler sicherten Spuren. Die Polizei geht derzeit von einem Arbeitsunfall aus.