Beim Brand einer Garage in Teutschenthal im Saalekreis sind am frühen Freitagmorgen drei Personen verletzt worden. Das hat das Polizeirevier in Merseburg MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mitgeteilt. Demnach haben Anwohner gegen vier Uhr zunächst einen lauten Knall, vermutlich einer Explosion, gehört. Anschließend hätten zunächst die Eigentümer versucht, den Brand zu löschen.