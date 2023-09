Nach dem Unfall in der Methanolanlage von Total-Energies in Leuna steht die Ursache fest. Wie eine Total-Sprecherin auf Anfrage von MDR-SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat Korrosion in einer Rohrleitung Ende August zu dem Unglück geführt. Dadurch habe ein Rohr in der Anlage dem Innendruck nicht mehr standgehalten.