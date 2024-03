Feuer in Niedersachsen Nach Großbrand in Harlingerode: Entwarnung im Landkreis Harz

29. März 2024, 13:34 Uhr

Entwarnung für den Landkreis Harz: Nach dem Großbrand in Harlingerode im Landkreis Goslar in Niedersachsen ziehen keine giftigen Brandgase mehr Richtung Sachsen-Anhalt. Das Feuer war am Karfreitagmorgen in einem Recyclingunternehmen ausgebrochen. 250 Tonnen Elektroschrott standen in Flammen.