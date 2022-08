Nachwuchs Sommerschule für Kinder an der Hochschule Harz

Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

An der Hochschule Harz schnuppern Kinder und Jugendliche in einer "Sommerschule" in technische Studiengänge und haben beispielsweise Lego-Roboter zusammengebaut und mit eigenen Befehlen programmiert. MDR-Reporter Carsten Reuß hat sich die "Sommerschule" angeguckt.