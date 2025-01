In Sachsen-Anhalt gibt es Streit über die Pläne eines Zentralklinikums im Landkreis Harz. Dabei wollen der Kreis und das Harzklinikum die stationäre Behandlung in einem neuen Krankenhaus bei Blankenburg bündeln.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sieht das kritisch, vor allem wegen der Investitionskosten und wegen des Personals. Sie sagte dazu am Dienstag nach dem Gesundheitskabinett zwischen Landesregierung und Vertretern des Gesundheitswesens: "Wie will er (der Landkreis, Anmerk. d. Red.) denn mit Personal, was jetzt schon knapp ist, sowohl ein Zentralklinikum als auch die drei Standorte weiterhin am Leben halten?" Dem Ministerium lägen zudem noch keine Anträge zur Finanzierung aus dem Landkreis vor. Deshalb müsse sich die Regierung noch nicht positionieren.