Der Landkreis Harz wird auch in diesem Jahr ein Löschflugzeug chartern und es während der Waldbrandsaison in Ballenstedt stationieren. Das sagte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT und verwies auf die positive Bilanz im vergangenen Jahr.

Durch den Einsatz des Flugzeugs sei beispielsweise der Brand im Frühsommer unterhalb des Brockens am Königsberg nicht so groß geworden. Dadurch sei kein Schaden in der Natur und kein Schaden in der Kreiskasse entstanden, da der Brand nicht so viel Geld gekostet habe.