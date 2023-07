Die Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz haben vereinbart, das Harzer Löschflugzeug künftig gemeinsam zu nutzen. Die Landräte Thomas Balcerowski (CDU) und Andé Schröder (CDU) unterzeichneten am Flugplatz in Allstedt (Mansfeld-Südharz) dafür einen entsprechenden Vertrag, teilten beide Kreise am Freitag mit. Ziel sei es, mit dem erst kürzlich im Harz in Betrieb genommenen Löschflugzeug eine schnelle Bekämpfung von Waldbränden zu gewährleisten.