Treffen auf dem Markt Oldtimer-Rallye in Wernigerode: Historische Fahrzeuge touren durch den Harz

Hauptinhalt

72 Oldtimer waren zur "Rathausrallye" am Wochenende in Wernigerode, das älteste Fahrzeug war über 100 Jahre alt. Mit dabei waren DDR-Klassiker wie Wartburgs und Simsons, aber auch US-amerikanische Autos. Sie tourten durch den Harz – am Sonnabendvormittag eine Runde nördlich von Wernigerode über Osterwieck, am Nachmittag eine Runde südlich über Elbingerode.