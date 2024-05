Früher habe man Verkehrsprävention vorrangig in Kindergärten und Schulen durchgeführt, sagt er, seit einiger Zeit seien sie auch immer öfter bei Senioren. Eine zusätzliche Aufgabe sei so entstanden. Eigentlich müsste das die Polizei machen, findet der engagierte 80-Jährige. Hier springe wieder das Ehrenamt in die Bresche. Er wünscht sich da eine Veränderung, aber auch mehr engagierte jüngere Menschen. Davon könnte er so einige gebrauchen im Verein.