Der Spielort ist auf den ersten Blick ungewöhnlich, passt auf dem zweiten aber offensichtlich sehr gut. Es ist die säkularisierte und zum Konzerthaus umgebaute Liebfrauenkirche in Wernigerode. In die hat Bühnenbildner Hannes Hartmann eine metallische Ellipse, einen riesigen Ring, einen Spiegel und einen die Spielfläche auf drei Seiten umschließenden Laufsteg aus alten Europaletten eingepasst.

Die aktuelle Adaption des Lem-Romans spielt, wie ihr Vorbild, in einer nahen Zukunft, in der die Menschheit mit weltweit drängenden Problemen beschäftigt ist und sich gleichzeitig auf der Suche nach Auswegen in die Weiten des Weltraums aufgemacht hat. Doch kann man mit Hilfe einer solchen intergalaktischen Flucht seinen Problemen und sich selbst entkommen?

Klingt spannend, aber auch nicht nach ganz leichter Kost und stellt die Frage in den Raum, ob das Theaterkollektiv aus der Hauptstadt hier in Wernigerode nicht vielleicht ein bisschen wie ein UFO gelandet ist und es zu Verständnisproblemen mit dem Publikum des "Planeten Provinz" kommen könnte?

Das sieht Liebetruth nicht so, sind er und einer seiner Hauptdarsteller Karl Schaper doch hier in der Region geboren und aufgewachsen. Und auch der Großteil seines Teams kennt die Region und ihre Menschen, war mehrmals beim Festival Theaternatur in Benneckenstein erfolgreich unterwegs. Hinsichtlich der neuen Spielstätte in Wernigerode meint Liebetruth lachend: "Es ist ein bisschen so, als ob man zu seiner Familie nach Hause kommt – nur hat die inzwischen eine neue Wohnung."