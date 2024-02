Das Wetter am Brocken ist unbeständig und der Aufstieg gerade an stürmischen Tagen nicht zu empfehlen. Mehr Spaß machen dann vielleicht die anderen Wanderwege im Harz . Viele davon sind auf den Seiten der Harzer Wandernadel zusammengefasst. Entlang der Wege befinden sich an Hütten und Aussichtsplattformen 222 Stempelstellen. Die Touren dahin unterscheiden sich in Länge, Schwierigkeitsgrad und Höhenlage und umfassen eine Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometern. Die Stempel zu sammeln erhöht die Wandermotivation für alle in der Familie – für die jüngeren gibt es zudem mit dem "Wanderprinzen" oder der "Wanderprinzessin" gesonderte Auszeichnungen.

Im Harz gibt es auch zahlreiche unterirdische Freizeitaktivitäten. Der große Vorteil: Unter Tage schwanken die Temperaturen das ganze Jahr sehr viel weniger als draußen. In den Bergwerken und Höhlen ist es zudem vergleichsweise trocken. Die Baumannshöhle in Rübeland gehört seit vielen Jahren zu beliebtesten Touristenattraktionen im Harz. Mit dem Eintritt in die Tropfsteinhöhle öffnet sich eine fast schon magisch anmutende Welt aus geologischen Gebilden. In der Umgebung warten weitere spannende Höhlen-Abenteuer, etwa in der Barbarossahöhle in Rottleben oder in der Einhornhöhle in Herzberg.