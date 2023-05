In Halberstadt im Landkreis Harz ist auf dem künftigen Gewerbegebiet Ost eine rund 5.000 Jahre alte Totenhütte entdeckt worden. Als Totenhütte werden in der Forschung Orte für Bestattungen bezeichnet. Wie der Lastwagenhersteller Daimler Truck mitteilte, wurde das große Grabmal mit einem Schwerlasttransporter in die Werkstatt des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle gebracht – gesichert mit einer aufwendigen Konstruktion aus Stahl und Holz.