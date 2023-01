Das Unternehmen Daimler Truck hat am Freitag seine Pläne für ein neues Logistikzentrum in Halberstadt vorgestellt, das künftig Herzstück der weltweiten Ersatzteilversorgung sein soll. Der Baustart ist demnach noch in diesem Jahr geplant. Ab 2026 sollen von dem Standort dann bis zu 300.000 verschiedene Artikel in die ganze Welt geliefert werden. Investiert werde ein mittlerer dreistellige Millionenbetrag.