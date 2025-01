Die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg im Landkreis Harz hofft am Montag auf eine große Auszeichnung. In Berlin wird am Vormittag der "Große Stern des Sports" in Gold verliehen. Nach Angaben des Veranstalters handelt es sich dabei um die bedeutendste Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen.



Nominiert sind die Quedlinburger, weil sie eine Basketballgruppe für Menschen mit geistiger Behinderung auf die Beine gestellt haben — die "GutsMuths Panthers United". Im November hatte der Verein auf Landesebene den "Großen Stern des Sports" in Silber gewonnen und sich damit für das Bundesfinale qualifiziert.