Der Streit um die betroffene Fläche beim Waldbrand am Brocken geht in eine weitere Runde. Der Einsatzleiter der Feuerwehr, der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse, teilte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mit, nach neuesten Erkenntnissen sei sogar eine Fläche von 320 Hektar betroffen gewesen.