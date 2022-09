Landesfeuerwehrchef Lohse stellte am Montag einen Katalog von Forderungen vor: So müssten Schneisen und befahrbare Wege in brandgefährdeten Gebieten angelegt werden. Eine Brandschneise ist ein mehrere Meter breiter, gerodeter Streifen, durch den ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden soll. Auch das frühe Erkennen von Bränden mit Kameras und Sensoren müsse verbessert werden, erklärte der Feuerwehrchef.