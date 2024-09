Harz Welche Folgen der Waldbrand am Brocken für die Umwelt hat

28. September 2024, 12:00 Uhr

Der Waldbrand am Brocken Anfang September hat rund 17 Hektar Wald zerstört, zeigt eine Auswertung des Nationalparks Harz. Eine zusätzliche Belastung für die Natur könnte das neue Löschmittel sein, das die Feuerwehr eingesetzt hat. In der erneuten Totholz-Debatte spricht die Nationalparkverwaltung sich gegen dauerhafte Schneisen aus. Die Waldbrandsaison in Sachsen-Anhalt endet zum 30. September.