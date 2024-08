Im beschaulichen Dornburg im Kreis Jerichower Land ziehen für ein Wochenende Musikbegeisterte und Kunstschaffende in ein leerstehendes Schloss.

Dabei trifft moderne Kunst und elektronische Musik auf eine historische Location.

Über 90 Acts treten auf, die Gewinne sollen teilweise gespendet werden.

Am Wochenende findet in Dornburg, einem Ortsteil von Gommern im Jerichower Land, das "Cosy Festival" statt. Cosy steht für "Contrasts in Symbiosis", zu Deutsch: Kontraste in der Symbiose – das Motto der Veranstalter. Sie hoffen auf mehrere hundert Besucherinnen und Besucher. Dem barocken Schloss an der Elbe, das seit Jahren unbewohnt ist und nur sporadisch genutzt wird, wollen die Veranstalter um Marcel Böge für ein Wochenende neues Leben einhauchen – und damit auch der beschaulichen Gemeinde Dornburg, in der gerade einmal 250 Menschen leben.

"Wir bauen vier Anlagen auf, für vier Floors. Es wird Lichttechnik herangefahren, Massen an Holz und Stoff, die in Bühnen verwandelt werden. In den riesigen Räumen bauen wir wie verrückt mit vielen Leuten." Böge hat einige Helferinnen und Helfer: 120 Ehrenamtliche gestalten das Anwesen aus dem 18. Jahrhundert seit dieser Woche in eine Festival-Location um. Bildrechte: Sandra Meyer

120 Ehrenamtliche verwandeln Schloss in Festival-Landschaft

Einer der Helfer ist Robert aus Magdeburg. Er ist überzeugt, dass so ein kulturelles Event im ländlichen Raum nur stattfinden kann wegen des bemerkenswerten Netzwerkes hinter dem Festival. "Es passiert relativ selten, dass es in Sachsen-Anhalt so eine Vielzahl von Vereinen gibt, die sich zusammentun und ein Gemeinschaftsprojekt realisieren. So werden unglaublich viele Synergien hier gebildet und dadurch hat man viel mehr Power, sehr viel mehr Kraft, etwas umzusetzen."

An der Organisation des Festivals sind mehrere Kultur-Kollektive, Plattenlabels und Vereine beteiligt, die zum Teil bereits in der Region tätig waren. Zentral ist dabei der Verein Love Foundation e.V. – ein Ableger des gleichnamigen Muttervereins aus den Niederlanden. Marcel Böge, ein Student aus Magdeburg, hat den Verein vor fünf Jahren mit dem Ziel gegründet, die Gewinne aus Events an die entwicklungspolitische Non-Profit-Organisation "Viva con Agua" zu spenden. So auch beim Cosy-Festival: 50 Prozent der Gewinne werden an die NGO gespendet, erklären die Veranstalter auf der Website des Festivals.

Festival belebt verwaistes Schloss

Böge erzählt MDR KULTUR, dass das Schloss Dornburg lange verwahrlost und 2018 an einen Investor verkauft worden sei. Doch der rühre sich kaum und scheine froh zu sein, dass im Schloss etwas Leben einkehre. Dem Aktivisten und Studenten geht es nach eigenen Worten darum, Menschen zusammenzubringen und miteinander etwas zu schaffen. Und er glaubt, dass nicht nur die Musikbegeisterten etwas davon haben: "Am Ende kommt etwas Tolles raus. Und es profitieren Menschen davon, die vielleicht auch gar nicht dabei waren und überrascht werden, wie hoffentlich diese ganzen neugierigen und noch vielleicht leicht unwissenden Bewohner*innen von Dornburg."

Denn die sind unbedingt eingeladen und werden mehr als überrascht sein über die bunte, fast heimelige Atmosphäre. Dafür liegen nun rote Teppiche über dem Linoleum und selbstgebastelte Deko-Elemente verdecken die abgeblätterte Farbe. Aus langen Holzbohlen wird eine Bar, Kissen und Sofas sorgen für den von den Organisatoren immer wieder angepriesenen Kuscheleffekt. In jeder Hinsicht möchte man schon mit dem Interieur inspirieren, denn das ist die eigentliche Idee des Festivals. "Unser Ansatz ist die universelle Liebe", so Marcel Böge. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Und es geht Böge und seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen nicht nur um den Wohlfühlfaktor: "Wenn wir Leuten Kunst anbieten, dann kommen sehr wenige. Wenn wir Leuten Bildung anbieten, dann kommen andere Leute, aber auch vielleicht nicht so viele. Wenn wir Musik und Party anbieten, dann kommen sie alle. Aber wenn wir das jetzt kombinieren, dann erreichen wir Menschen, die wir sonst nicht erreicht hätten."

Moderne Kunst in historischer Atmosphäre

Neben Musik gibt es Kino, Vorträge, Poetry Slam, aber auch Workshops zum Selbermachen. Unter dem Motto "Aus alt wird neu" kann man Kleidung oder Schmuck upcyceln. 50 Kunstschaffende beteiligen sich mit Gemälden, Installationen oder Arbeiten, generiert durch künstliche Intelligenz – nicht wirklich kuratiert, eher eine spontane Mischung. "Wir haben ein paar renommierte Künstler und Künstlerinnen, die tatsächlich auch schon ihr Geld damit verdienen. Aber auch viele Newcomer. Und da kommt eben ein superschönes Repertoire zusammen", sagt Irene González Ruiz vom Team des Cosy-Festivals. Bildrechte: Colourbox.de

Eine große Rolle bei der Organisation des Events spielt auch, dass prominente Acts wie Daniel Krau, Mr. Ciao oder Rachel Raw in Dornburg zum Freundschaftspreis auftreten, so Marcel Böge: "Das sind Menschen, die gesagt haben, wir haben hier ein kleines Festival, normal kosten wir viel Gage, aber da wir jetzt hier Familientreffen und Klassentreffen haben, sind das Menschen, die auch bereit sind, auf einen Teil ihrer Gage zu verzichten, um so etwas wie hier möglich zu machen."

Trotzdem wäre das Festival ohne Förderung nicht möglich. Da sind die Veranstalter froh über einige tausend Euro Unterstützung von Land, Sparkasse und Lotto-Totto. Doch um am Ende die Kosten decken zu können, hofft man, mit der Gastronomie etwas einzunehmen. Und die ist auch – wie alles hier ganz im kollektiven Bewusstsein verankert: nachhaltig mit Bio-Brause und vegetarischer Pizza.