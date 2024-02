Testbetrieb abgeschlossen Sachsen-Anhalt fördert Holzhaus-Unternehmen mit Millionen

07. Februar 2024, 15:31 Uhr

Die Firma Nokera in Möckern im Jerichower Land stellt Holzplatten her, die dann nach Bedarf zu Gebäuden zusammengebaut werden können. Land und Bund haben nun Fördergeld in Höhe von 14 Millionen Euro überreicht. Ab nächstem Jahr will die Firma vollständig in Betrieb sein, 270 Arbeitsplätze sind geplant.