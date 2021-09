Es ist kurz nach 18 Uhr am 18. März 1990, als Carmen Niebergall vor Schreck fast gegen einen Baum fährt. Gerade hat sie von einer Entscheidung erfahren, die ihr Leben und das der Bürgerinnen und Bürger in der DDR in den nächsten Monaten und Jahren nachhaltig prägen wird. Niebergall, die damals 34 Jahre alt ist und noch Carmen Stange heißt, ist mit ihrem Lada auf dem Weg in die Magdeburger CDU-Zentrale. Da hört sie im Radio die Hochrechnungen der gerade beendeten Wahl zur Volkskammer der DDR.

Während die Ost-CDU bei der ersten demokratischen Volkskammerwahl auf über 40 Prozent der Stimmen kommt, erreicht die im Vorfeld als Favorit geltende Ost-SPD kaum mehr als 20 Prozent. Niebergall steht damals auf Listenplatz 3 der CDU und weiß in diesem Moment: Künftig wird sie in der Volkskammer sitzen.

Absehbares Ende

Keine vier Monate ist es zu diesem Zeitpunkt her, dass die Mauer gefallen ist. Dass es mit der DDR nicht mehr lange gut gehen wird, ahnt Carmen Niebergall allerdings schon länger. Erst als Planungsleiterin, später als ökonomische Direktorin im Kreisbaubetrieb Genthin bekommt sie in den 1980er Jahren tiefe Einblicke in die Wirtschaft der DDR.

Ich habe viel lügen und Zahlen verändern müssen, damit in der sozialistischen Planwirtschaft der Plan erfüllt worden ist. Carmen Niebergall

"Man hat gemerkt, dass die wirtschaftliche Situation immer angespannter wurde", sagt Niebergall. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, als sie 1987 Verwandte in Westdeutschland besucht und den Kontrast zwischen BRD und DDR mit eigenen Augen sieht.

Niebergall, die bereits seit 1979 Mitglied der CDU ist, will etwas verändern. Am 3. Oktober 1989 gehört sie zu den Gründerinnen und Gründern der Genthiner Ortsgruppe des Neuen Forums, einer DDR-Bürgerbewegung, die kurz zuvor entstanden war. Einen Monat später folgen rund 2.000 Menschen dem Aufruf von Niebergall und ihrer Ortsgruppe und demonstrieren in Genthin für eine gesellschaftliche Erneuerung in der DDR.

Kandidatur für die Volkskammer

Carmen Niebergall, damals noch Stange (in der Bildmitte), demonstriert am 4. November 1989 mit rund 2000 anderen Menschen in Genthin. Bildrechte: Carmen Niebergall Den Mauerfall am Abend des 9. November 1989 erlebt Niebergall bei einer Feier in Genthin. "Der halbe Saal war plötzlich weg und machte sich auf den Weg nach Berlin", erinnert sich Niebergall. Sie hofft damals nicht nur auf eine schnelle und friedliche Wiedervereinigung, sondern will sich selbst dafür einsetzen – und kandidiert deshalb für die Volkskammer.

Die folgenden elf Monate bis zur Wiedervereinigung sind für Carmen Niebergall turbulenter und ereignisreicher als manch komplette Politikerbiografie. "Es war eine kurze, heftige und total verrückte Zeit", erinnert sie sich fast 32 Jahre später. Im Schnelldurchlauf lernt sie, wie Demokratie funktioniert und wie man einen Wahlkampf organisiert.

Volles Programm in der Volkskammer

Und nach der Wahl am 18. März 1990 geht die Arbeit erst richtig los: "Ich war überrascht, dass die westdeutsche Regierung keinen vorbereiteten Plan für die Wiedervereinigung in der Schublade hatte", sagt Niebergall. Stattdessen muss dieser Plan nun innerhalb weniger Monate aufgestellt werden. Für die Volkskammerabgeordneten bedeutet das eine Sondersitzung nach der anderen, ihre Berliner Unterkunft betritt Niebergall nur zum Schlafen.

Zwischen 1976 und 1990 tagte die Volkskammer im Palast der Republik, wo am 23. August 1990 der Beitritt der DDR zur BRD beschlossen wurde. Bildrechte: dpa Die Volkskammer der DDR Die Volkskammer war das Parlament der DDR. Sie existierte vom 7. Oktober 1949 bis zum 2. Oktober 1990 und war das nominell höchste Verfassungsorgan des Staates. Faktisch hatte sie jedoch bis zum Fall der Mauer nur wenig Einfluss auf das politische Geschehen in der DDR. Lediglich die letzte Wahl zur Volkskammer am 18. März 1990 war frei. Die Volkskammer tagte in Berlin.

In dem halben Jahr, in dem die letzte Volkskammer der DDR existiert, entscheiden die Abgeordneten über 104 Gesetze und 93 Beschlüsse. Manchmal nimmt Niebergall sogar ihren Sohn, damals acht Jahre alt, mit in die Volkskammer und zu politischen Terminen. Einmal sitzt er auf dem Schoß von Helmut Kohl und unterhält sich mit dem damaligen Bundeskanzler. "Was Kohl ihm ins Ohr geflüstert hat, hat mir mein Sohn bis heute nicht verraten", sagt die Genthinerin und lächelt.

Einsatz für Frauenrechte