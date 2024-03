Unter den Fischen, die die Täter aus dem Teich in Möckern gekeschert haben, waren Regenbogenforellen, Karpfen und Lachsforellen. Die Unbekannten haben die Fische aus sogenannten Hälterbecken entwendet. Hälterbecken sind große Kisten, die von Züchtern verwendet werden, damit Fische in einer idealen Umgebung aufwachsen und leben können. Die Fische haben den Angaben zufolge einen Wert von etwa 4000 Euro. Laut Polizei waren die Täter zwischen Sonntag und Donnerstagmorgen am Werk.