Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Der Fluss Nuthe bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat durch eine vorübergehende Blau-Färbung offenbar keine Schäden davongetragen. Das teilte der Landkreis am Dienstag mit. Vor knapp einem Monat hatte sich der Nebenfluss der Elbe teilweise blau verfärbt.

Bildrechte: dpa

Der Verursacher konnte nach Angaben des Kreises noch nicht bestimmt werden. Die Polizei ermittelt weiterhin. Bei der Analyse der Farbsubstanz gibt es neue Erkenntnisse. Es könnte sich um eine Lösung mit metallhaltigen Farbpigmenten handeln, sagte ein Sprecher des Landkreises. Es wurde den Angaben zufolge ein hoher Anteil Titan nachgewiesen. Das spräche dafür, dass es sich um eine Dispersionsfarbe handelt – also Malerfarbe. Knapp 160 Kubikmeter Wasser waren damals sicherheitshalber abgepumpt worden. Der Schaden: 40.000 Euro. In der Stadtverwaltung hofft man noch, diese Summe vom bislang unbekannten Verursacher – so er oder sie denn ermittelt wird – erstattet zu bekommen.