Auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt haben sich am Dienstag zwei schwere Unfälle ereignet. Bei einem Auffahrunfall bei Burg im Jerichower Land am Nachmittag sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Polizei am Dienstagabend bekannt.

Aauch auf der A2 bei Alleringersleben sorgte ein Auffahrunfall mit einem Lkw für kilometerlange Staus. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Die Autobahn musste in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Nach MDR-Informationen gab es lange Staus, auch auf den Umleitungsstrecken sowie im Magdeburger Stadtgebiet. Die Fahrbahn in Richtung Berlin konnte am Abend wieder frei gegeben werden. In Richtung Hannover ist laut MDR-Verkehrsdienst am Mittwochmorgen immerhin eine Fahrspur frei.



Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT stauten sich die Autos wegen der Sperrungen bis in die Nacht auf der Bundesstraße 1 bei Möser und Gerwisch. Auch an der Elbfähre Rogätz ging nichts mehr. Weil es so heiß war, schenkten Anwohner für die wartenden Autofahrer Wasser aus. Lkw-Fahrer übernachteten in ihren Fahrzeugen an der B1 auf Supermarktplätzen oder an Tankstellen.