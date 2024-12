Einen Tag nach dem Attentat mit mindestens zwei Toten und Dutzenden Verletzten soll es in Magdeburg am Sonnabend eine Gedenkveranstaltung geben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) sagte, die Gedenkstunde sei für 19 Uhr im Dom in Magdeburg geplant . Man wolle als "Stadtgesellschaft in diesen schweren Stunden zueinanderstehen". Borris kündigte weiter an, die Johanniskirche nahe des Tatorts solle zum Gedenken geöffnet werden.

Wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am späten Freitagabend sagte, wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonnabend in Magdeburg erwartet. Scholz wird gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) anreisen. Beide wollen sich ein Bild von der Lage in Magdeburg machen, hieß es.



In den sozialen Netzwerken hatte bereits am Freitagabend die extreme Rechte mobilisiert und zu Demonstrationen in Magdeburg aufgerufen.