Der City-Tunnel in Magdeburg soll am 31. März feierlich eröffnet werden. Das gab Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Dienstag bekannt. Bis dahin würden noch alle Anlagen getestet. Auch die Überwachung des Tunnels werde geregelt sein. Bis zum Sommer sollen auch die Arbeiten unter den Bahnbrücken und am Kölner Platz abgeschlossen sein.