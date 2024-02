Bauern haben sich im Vorfeld einer parteiinternen Veranstaltung mit der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang am Samstag in Magdeburg zu Protesten versammelt. Am Nachmittag hatten nach Polizeiangaben etwa 70 Traktoren und andere Fahrzeuge die Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau blockiert. Ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT sprach von 150 Fahrzeugen. Die Schönebecker Straße wurde teilweise gesperrt, Straßenbahnen fuhren jedoch weiter, wie es von der Polizei hieß.

Laut einer Polizeisprecherin hatten die Bauern ihre Maschinen rund um den Veranstaltungsort geparkt und Feuer angezündet. Es sei davon auszugehen, dass sich die Zahl der protestierenden Bauern bis in den Abend weiter erhöhen werde, einige befänden sich noch in der Anreise. Lang war für kurz nach 17 Uhr in Magdeburg erwartet worden. Sie soll bereit sein, mit einigen der Demonstranten ins Gespräch zu kommen, hieß es vor ihrer Ankunft.

Plakat entfernt: "Wollen uns nicht vereinnahmen lassen"