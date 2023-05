Matheo und Hanna waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Mädchen und Jungen in Sachsen-Anhalt. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hervor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Noah und Emma sowie Finn und Frieda.

Der Name Noah, der bundesweit die Liste bei den Jungen anführt, ist damit in Sachsen-Anhalt beliebter geworden. Im Jahr 2021 lag er noch auf Platz zehn. Der bundesweit beliebteste Mädchenname Emilia schaffte es in Sachsen-Anhalt nicht unter die Top 3.